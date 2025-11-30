Allegri alla RAI: «Espulsione? Sceneggiata goliardica, ho sbagliato». Ma la frecciata ai giornalisti non passa inosservata

Allegri ammette di aver esagerato con una “sceneggiata goliardica” ma chiede ai media di smetterla di mettere in discussione ogni decisione arbitrale

Nonostante la vittoria sofferta contro la Lazio, l’attenzione nel post-partita si è concentrata inevitabilmente sull’episodio dell’espulsione di Massimiliano Allegri nel finale. Intervistato dalla Rai, il tecnico rossonero ha voluto innanzitutto ammettere il proprio errore, definendo il suo comportamento una “sceneggiata goliardica” per la quale ha riconosciuto la colpa. Tuttavia, Allegri ha immediatamente rovesciato il focus, puntando il dito contro la stampa e gli addetti ai lavori per la costante pressione esercitata sul mondo arbitrale.

Allegri e la frecciata ai giornalisti

L’allenatore ha lanciato un chiaro appello ai giornalisti presenti, chiedendo loro di concentrarsi sulla parte tecnica delle partite piuttosto che sulle polemiche da moviola. Allegri ha espresso il suo disappunto per l’eccessiva attenzione riservata alle decisioni arbitrali, sottolineando come questa pressione sia controproducente per tutti:

PAROLE – «Iniziate voi a togliere pressione agli arbitri. Parliamo della partita e invece mi avete già fatto tre domande sull’arbitro. Ho fatto una sceneggiata goliardica, ho sbagliato. Gli arbitri fischieranno giusto o sbagliato, ma sono sempre sotto esame. Se si parlasse solo della parte tecnica, forse sarebbe meglio».

Un messaggio forte che evidenzia come il tecnico, pur riconoscendo il proprio sbaglio (“ho sbagliato”), consideri l’eccessiva analisi e il continuo dibattito sulle decisioni arbitrali un elemento di disturbo nel calcio italiano. Per Allegri, la soluzione sta nel dare maggiore serenità agli arbitri, concentrandosi unicamente sul gioco espresso dalle due squadre.