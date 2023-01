L’agente di Roberto Martinez: «De Ketelaere è considerato il prossimo grande talento del Belgio». Le parole dell’avvocato de Preter sul belga

L’avvocato belga Jesse de Preter, agente dell’allenatore Roberto Martinez fresco di incarico da ct del Portogallo, a TMW Radio ha parlato di De Ketelaere.

Ecco le sue parole: «So che per lui è difficile, la stampa lo segue in ogni passo e per un giovane giocatore avere la pressione di essere il più pagato non è facile. Sta giocando nell’Università del Calcio, la Serie A, così la chiamo per la tattica. C’è del lavoro da fare. Per me è un gran giocatore, da quando aveva 14 anni tutti credono che sia il prossimo grande talento del Belgio. Conosco bene la famiglia e la sua mentalità, ho fiducia ma è questione di tempo»