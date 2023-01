Sacchi: «Bisogna dare tempo a De Ketelaere». L’ex allenatore rossonero spiega la situazione del belga e dei nuovi acquisti

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il momento difficile del Milan.

NUOVI ACQUISTI – «È difficile entrare nei meccanismi di una squadra proprio nel momento in cui la squadra è in difficoltà. De Ketelaere è alla prima esperienza in Italia, bisogna dargli tempo. Ma il problema non è un solo giocatore».

