La Russa commenta contro il Milan l’episodio di sabato sera: le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime

Il Gran Galà del Calcio AIC 2025 è stato l’occasione per raccogliere le dichiarazioni di Ignazio Benito Maria La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso interista, su alcuni dei temi più caldi del momento calcistico italiano. Le sue parole, rilasciate ai media presenti, hanno toccato le recenti polemiche arbitrali e la lotta scudetto che vede il Milan al vertice.

L’Ironia Sulle Polemiche Post Milan-Lazio: “Povero Lotito”

Il primo argomento affrontato è stato l’episodio controverso nel finale di Milan-Lazio, che ha suscitato un acceso dibattito sul presunto fallo di mano non sanzionato. Con un tono ironico e sferzante, La Russa ha sintetizzato la confusione regolamentare: “È rigore ma non è rigore, è fallo di mano ma non è fallo di mano“.

Il Presidente del Senato ha espresso una simpatia, seppur ironica, per il patron biancoceleste: “L’avessero fatto a me mi sarei arrabbiato. Povero Lotito, sempre a lui capitano“. La confusione sul fischio è stata poi sottolineata con riferimento all’AIA: “La cosa bella è che un arbitro ha detto che era rigore e gli arbitri dicono che non era rigore, ha detto che era fallo ma non era fallo. Vedete voi“. Nonostante tutto, ha concluso con un messaggio di comprensione: “fare l’arbitro è una delle cose più difficili del mondo“.

Scudetto: La Russa Sfida il Milan di Allegri

Passando al campionato, La Russa ha minimizzato il timore per la concorrenza, ribadendo la fiducia incondizionatanella sua squadra: “Paura? Nessuno può fare paura all’Inter“. Tuttavia, ha riconosciuto un vantaggio oggettivo al Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, che sta guidando i rossoneri con una nuova solidità.

Il Diavolo, infatti, non è impegnato nelle coppe europee, elemento che secondo La Russa rappresenta una chance in piùper lo Scudetto: “Il Milan ha una chance in più perché ricordiamolo, non fa le coppe: una chance in più e un merito in meno“. Una frecciata finale non è mancata: “Non fa le coppe perché è arrivato dietro all’Inter l’anno scorso. Quest’anno vediamo“.

Le dichiarazioni di Ignazio La Russa evidenziano quanto la lotta scudetto e le prestazioni del Milan siano al centro dell’attenzione pubblica. Il Milan, guidato tatticamente da Allegri e forte degli innesti voluti dal nuovo DS, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, è un avversario temibile per chiunque, anche per i cugini nerazzurri, nonostante le convinzioni del Presidente del Senato.