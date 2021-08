La Russa: «Con il Green Pass va aperto anche San Siro al 100%»

Ignazio La Russa si esprime sulla questione stadi: le sue parole

Con il green pass, stadi pieni al cento per cento alla ripresa del campionato. Sono le parole di Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, ad una conferenza stampa a Milano sul futuro dello stadio di San Siro. Le sue parole riportate da Tmw:

STADI – «Se c’è il green pass, ci chiediamo che senso ha che a San Siro e negli altri stadi italiani, alla fine di questo mese, potrà andare solo il venticinque per cento del pubblico. Quando comincia il campionato vorrei vedere uno stadio pieno al cento per cento come ha chiesto la Federazione Italiana Giuoco Calcio».