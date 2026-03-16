La Russa esagera: «Lo strapotere di Berlusconi in passato ha portato gli arbitri ad essere meno favorevoli verso l’Inter. Vorrei lo spareggio scudetto col Milan perchè…»

La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha provocato il Milan e non solo: le sue dichiarazioni

Le parole di Ignazio La Russa ai microfoni di GR Parlamento hanno acceso il clima post-campionato, toccando corde sensibili per il tifo rossonero.

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La seconda carica dello Stato, pur godendosi l’allungo dell’Inter a +8 sul Milan, non ha rinunciato a una lettura storica che vede il club di via Aldo Rossi come uno dei centri di potere del passato e scherzando su un eventuale spareggio scudetto:

PAROLE – «C’è un po’ di giustizia anche nel Calcio, dovevano essere di più i punti che l’Inter avrebbe dovuto avere ma alla fine ne ha uno in più di vantaggio sul Milan rispetto alla settimana prima. Ho mandato un messaggino scherzoso a Lotito, che avrà problemi seri con i suoi tifosi ma sono anni che ha tirato la Lazio da una brutta situazione e l’ha tenuta abbastanza in alto. Gli arbitri mi sembra fischino un po’ a caso, gli errori non sono solo contro l’Inter. Lo sono stati solo in una settimana. Mi sembra che gli arbitri abbiano bisogno di resettarsi, trovare anche una omogeneità e una competenza che manca perchè chi era al Var con l’Inter aveva fatto solo 4 partite. Un errore clamoroso anche da questo punto di vista, perchè chi li seleziona ha meno giustificazioni. La responsabilità in questi casi è dei designatori. Poi noi interisti siamo sempre sospettosi, perchè c’è un dato storico. Così come in politica in 40 anni la sinistra ha avuto l’egemonia nella cultura, così ricordiamo l’importanza e lo strapotere della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha portato ad un orientamento meno favorevole all’Inter e che solo con il tempo si dovrà riequilibrarsi. Comunque ricordiamoci sempre che stiamo parlando di sport e senza polemiche che gusto di sarebbe. Non considero lo Scudetto vinto. Anche questa cosa che lo Scudetto è vinto come vinciamo una partita… Ci sono ancora nove partite, bisogna rimboccarsi le maniche perché abbiamo grandi avversarie. Mi fa piacere che ci sia competizione fino all’ultima giornata. Poi dico: non è il mio sogno, ma non sarei così triste se arrivassimo a pari punti col Milan per batterli in uno spareggio. Sarebbe divertentissimo, spero non ce ne sia il bisogno ma non tutto il male verrebbe per nuocere. Con il Milan a meno cinque quella prospettiva ci poteva stare. Due derby persi? Sei punti dati ai cugini, non regalati perché il primo se lo sono goduto. Il secondo lasciamo perdere».