HANNO DETTO
La Russa esagera: «Lo strapotere di Berlusconi in passato ha portato gli arbitri ad essere meno favorevoli verso l’Inter. Vorrei lo spareggio scudetto col Milan perchè…»
La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha provocato il Milan e non solo: le sue dichiarazioni
Le parole di Ignazio La Russa ai microfoni di GR Parlamento hanno acceso il clima post-campionato, toccando corde sensibili per il tifo rossonero.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
La seconda carica dello Stato, pur godendosi l’allungo dell’Inter a +8 sul Milan, non ha rinunciato a una lettura storica che vede il club di via Aldo Rossi come uno dei centri di potere del passato e scherzando su un eventuale spareggio scudetto:
PAROLE – «C’è un po’ di giustizia anche nel Calcio, dovevano essere di più i punti che l’Inter avrebbe dovuto avere ma alla fine ne ha uno in più di vantaggio sul Milan rispetto alla settimana prima. Ho mandato un messaggino scherzoso a Lotito, che avrà problemi seri con i suoi tifosi ma sono anni che ha tirato la Lazio da una brutta situazione e l’ha tenuta abbastanza in alto. Gli arbitri mi sembra fischino un po’ a caso, gli errori non sono solo contro l’Inter. Lo sono stati solo in una settimana. Mi sembra che gli arbitri abbiano bisogno di resettarsi, trovare anche una omogeneità e una competenza che manca perchè chi era al Var con l’Inter aveva fatto solo 4 partite. Un errore clamoroso anche da questo punto di vista, perchè chi li seleziona ha meno giustificazioni. La responsabilità in questi casi è dei designatori. Poi noi interisti siamo sempre sospettosi, perchè c’è un dato storico. Così come in politica in 40 anni la sinistra ha avuto l’egemonia nella cultura, così ricordiamo l’importanza e lo strapotere della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha portato ad un orientamento meno favorevole all’Inter e che solo con il tempo si dovrà riequilibrarsi. Comunque ricordiamoci sempre che stiamo parlando di sport e senza polemiche che gusto di sarebbe. Non considero lo Scudetto vinto. Anche questa cosa che lo Scudetto è vinto come vinciamo una partita… Ci sono ancora nove partite, bisogna rimboccarsi le maniche perché abbiamo grandi avversarie. Mi fa piacere che ci sia competizione fino all’ultima giornata. Poi dico: non è il mio sogno, ma non sarei così triste se arrivassimo a pari punti col Milan per batterli in uno spareggio. Sarebbe divertentissimo, spero non ce ne sia il bisogno ma non tutto il male verrebbe per nuocere. Con il Milan a meno cinque quella prospettiva ci poteva stare. Due derby persi? Sei punti dati ai cugini, non regalati perché il primo se lo sono goduto. Il secondo lasciamo perdere».
Ultimissime Milan
Ultimissime Milan LIVE: retroscena sul momento no di Leao, le parole di Allegri dopo la sconfitta con la Lazio. Per l’attacco spunta una nuova idea
Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...