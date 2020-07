La Roma espugna Bologna, Milan ai preliminari di Europa League

La Roma batte il Bologna e si qualifica direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League. Il Milan rimane a – 4

La Roma è riuscita in serata a battere in trasferta il Bologna grazie ad una prova di carattere. In questo modo i giallorossi acquisiscono il diritto ad accedere direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League. Il Milan rimane a – 4 nonostante la vittoria contro la Sampdoria a Marassi. L’ultima giornata di campionato diventa quindi inutile ai fini della qualificazione in Europa. L’ultima di Serie A vedrà il Milan di scena in casa a San Siro contro il Cagliari e la Roma contro la Juventus.