La rivincita di Krunic: Maldini e Pioli l’hanno preferito a Bakayoko

Rade Krunic, in gol giovedì contro il Celtic, si è rivelato un elemento prezioso e concreto nel turnover di Stefano Pioli al Milan. Il centrocampista bosniaco in estate era stato contattato dal Friburgo ma, dopo l’arrivo di Tonali, Stefano Pioli, Frederic Massara e Paolo Maldini si sarebbero messi di traverso decidendo di trattenerlo in rossonero anche in questa stagione.

La duttilità tattica e il minore impatto economico ha spinto la dirigenza rossonera a preferire Rade Krunic all’altro obiettivo di calciomercato per il centrocampo Tiemoué Bakayoko, andato poi al Napoli.