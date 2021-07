La Lazio si prepara per i vaccini: oggi prima dose a giocatori e staff

La Lazio si prepara per i vaccini a tutto il gruppo squadra: oggi riceveranno la prima dose giocatori e staff

Molto attiva la Lazio in questa calda estate italiana, non solo sui fronti prettamente calcistici. Infatti, oltre all’ottimo lavoro sul campo fatto dal nuovo Mister Maurizio Sarri e a quello sul mercato fatto dal ds Igli Tare, il club biancoceleste si sta preparando anche per i vaccini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi alle 11 tutto il gruppo squadra riceverà la prima dose del vaccino Pfizer ad Auronzo di Cadore, grazie anche all’aiuto della Regione Veneto. Alcuni giocatori sono già immunizzati, come Immobile e Acerbi (vaccinati con la Nazionale), mentre tutti gli altri, compresi i membri dello staff e della società, avranno questa possibilità. Pertanto, il programma di domani sarà scelto in base alla condizione dei calciatori, mentre il richiamo verrà effettuato a Roma entro i termini previsti.