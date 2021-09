La Gazzetta dello Sport: «Milan, un mercato da 11»

La Gazzetta dello Sport elogia il mercato del Milan, capace di sostituire ogni partente con calciatori di livello

Il Milan ha fatto un ottimo mercato. È questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport. Difficile dare torto alla rosea: partiti Donnarumma e Calhanoglu a zero, questi sono stati sostituiti rispettivamente da Maignan, debuttante in Serie A ma fresco di titolo di campione di Francia con il Lilla, e dalla conferma del prestito di Brahim Diaz, a cui si aggiunge la scommessa Junior Messias.

Come sottolinea il quotidiano, il Milan ha investito sul mercato oltre 75 milioni di euro, formando il giusto mix di esperti e giovani promettenti. E ha investito anche sul futuro, andando a prendere Adli lasciato poi a maturare in Francia. Stefano Pioli ha vasta scelta tra i giocatori per puntare in alto.