Kumbulla Milan, due club di Serie A si fiondano sul difensore! Aumentano le rivali dei rossoneri per il centrale della Roma

Nelle ultime ore, il nome di Marash Kumbulla era stato accostato al calciomercato Milan come idea lampo per rinforzare il reparto arretrato. I rossoneri non sono però l’unico club ad aver fatto un pensierino sul centrale della Roma.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sulle tracce dell’albanese ci sono sia il Sassuolo che l’Udinese. Entrambe vorrebbero ingaggiare il centrale in prestito.