Kulusevski Milan, la Juve può darlo in prestito ma...

L’idea Kulusevski prende sempre più quota in casa Milan ma solo in prestito: la Juve non ha ancora deciso se cederlo con questa formula

Come riferito da Alfredo Pedullà, Dejan Kulusevski è un’idea per il Milan dopo la proposta del suo agente Lucci. Tuttavia i rossoneri sarebbero disposti a prelevarlo solo in prestito con diritto di riscatto e al momento dunque non hanno ancora deciso se affondare o meno il colpo.

La Juventus infatti deve ancora sciogliere la riserva: la cessione in prestito non è esclusa ma non è ancora stata decisa. Sull’esterno c’è anche l’Arsenal ma l’ex Parma preferirebbe rimanere in Italia.