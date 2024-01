Krunic Milan, il bosniaco ha l’accordo con il Fenerbahçe: ma Furlani chiede questa CIFRA. Le ultime sul centrocampista

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Krunic al Milan.

Come riportato da Nicolò Schira, il giocatore, che non è più nei piani di Pioli, ha già un accordo con il Fenerbahçe. Il mercato Milan chiede una cifra sui 7-8 milioni di euro per il centrocampista.