Kovacic suggestione Milan: il croato proposto nelle ultime ore a Tare, una precisa peculiarità ingolosisce il DS

Kovacic è stato offerto nelle ultime ore al Milan come possibile sostituto di Loftus-Cheek: Tare ingolosito da un aspetto

Con la possibile partenza di Ruben Loftus-Cheek – motivato a lasciare il Milan per garantirsi continuità in vista del Mondiale 2026 – il club rossonero si trova a dover individuare un sostituto di alto profilo e con esperienza internazionale per il centrocampo.

Secondo Antonio Vitiello del Corriere dello Sport, un nome che riemerge prepotentemente sul taccuino della dirigenza è quello di Mateo Kovacic.

Kovacic: Il profilo ideale e l’età

Il centrocampista croato, attualmente al Manchester City, rappresenta una suggestione intrigante per il Milan. Il suo contratto scade nel 2027, ma la sua situazione in Inghilterra – dove non sempre ha trovato la continuità desiderata – potrebbe aprirgli le porte per un ritorno in Italia, un campionato che conosce bene.

Le caratteristiche di Kovacic lo rendono particolarmente adatto alle esigenze del Milan in caso di addio di Loftus-Cheek:

Porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale di altissimo livello, fondamentale per la mediana di . Ruolo: È un centrocampista offensivo di qualità, capace di agire da mezzala o da trequartista all’occorrenza, garantendo qualità e dinamismo.

Un elemento da considerare è l’età: Kovacic compirà 32 anni il prossimo maggio. Nonostante non sia un giovanissimo, la sua esperienza e il suo status di “centrocampista da grandi palcoscenici” potrebbero compensare l’investimento.

È cruciale sottolineare che l’eventuale arrivo di Kovacic è direttamente legato alla cessione di Loftus-Cheek. Il Milan, vincolato al principio “prima cedere, poi comprare”, userà le risorse generate dalla partenza dell’inglese per finanziare l’acquisto del croato.

L’operazione Kovacic rappresenta quindi un’opportunità di mercato per Allegri, che vedrebbe in rosa un giocatore di grande valore, pronto a dare un contributo immediato e decisivo.