Koulierakis Milan: si tratta a oltranza con il Paok, tutte le novità

Koulierakis Milan: si continua a trattare a oltranza con il Paok Salonicco per il giovane difensore, tutte le novità

Il Milan non molla la presa per Koulierakis, obiettivo primario per rinforzare la difesa di Pioli. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si continua a trattare a oltranza con il Paok.

Il club greco chiede 10 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, una cifra ritenuta alta dai rossoneri che stanno infatti provando ad abbassarla. Il Milan cercherà di strappare condizioni più favorevoli ma, non dovesse riuscirci, potrebbe ripiegare sull’alternativa più economica: Pellegrino.