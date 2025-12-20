Kostic accostato al Milan, spunta il collegamento con Vlahovic: la rivelazione

Kostic è stato accostato al Milan, c’è anche un collegamento con Dusan Vlahovic, un indizio per il futuro?

Il mercato dei rossoneri non si ferma mai e guarda con sempre maggiore insistenza verso i Balcani, una terra storicamente fertile per i talenti destinati a illuminare i palcoscenici europei. Nelle ultime ore, un nuovo nome ha iniziato a circolare con forza nei corridoi di via Aldo Rossi: si tratta di Andrej Kostic, giovanissima promessa del calcio montenegrino che sta scalando le gerarchie del calcio giovanile internazionale.

Il profilo: chi è Andrej Kostic

Nato nel 2007, Andrej Kostic è un attaccante moderno attualmente in forza al Partizan Belgrado, club serbo rinomato per uno dei settori giovanili più floridi del continente. Nonostante la giovanissima età, Kostic ha già messo in mostra doti fisiche imponenti e una tecnica raffinata, caratteristiche che lo rendono un centravanti moderno capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il ragazzo è considerato uno dei prospetti più cristallini della sua generazione, tanto da attirare gli scout del Milan, sempre molto attenti a scovare i campioni di domani prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo.

L’intrigo di mercato: il legame con Dusan Vlahovic

Un dettaglio non trascurabile che accende ulteriormente l’interesse attorno a questa operazione è il legame diretto con uno dei protagonisti della Serie A. Kostic, infatti, condivide lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, il potente e prolifico centravanti serbo della Juventus, noto per la sua forza fisica e il fiuto del gol sotto porta.

L’agente di entrambi è Darko Ristic, figura influente nel mercato dell’Est Europa. La connessione tra il giovane talento del Partizan e l’entourage che ha curato l’ascesa di Vlahovic potrebbe rappresentare una corsia preferenziale per il club meneghino. I buoni uffici con la scuderia di Ristic potrebbero agevolare una trattativa che si preannuncia competitiva, dato l’interesse di diverse big europee.

Strategia futura per il reparto offensivo

L’inserimento di Kostic nei radar della dirigenza guidata da Paulo Fonseca — allenatore portoghese esperto nel lavoro con i giovani e fautore di un calcio propositivo — conferma la volontà del Diavolo di investire sulla linea verde. Sebbene l’attaccante montenegrino sia un profilo per il futuro, il suo eventuale approdo a Milanello garantirebbe una risorsa di enorme prospettiva per il progetto tecnico a lungo termine dei sette volte campioni d’Europa.