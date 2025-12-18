Kostic Milan, spunta la possibile formula dell’operazione: strategia già delineata, tutti i dettagli

Kostic Milan, c’è la possibile formula dell’operazione per il talento del Partizan Belgrado: valutazione tra i 5 e 10 milioni di euro

Mentre il Milan è impegnato a Riad per la Supercoppa, a Milano Igli Tare continua a tessere le tele per il futuro. Secondo quanto rivelato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha avviato una trattativa concreta per Andrej Kostić, giovanissimo talento del Partizan Belgrado.

Chi è Andrej Kostić?

Nato a Podgorica nel 2007 (stessa città di Dejan Savićević), Kostić è un attaccante montenegrino che sta bruciando le tappe in Serbia.

Fisico e Ruolo: Alto 188 cm , è una punta centrale moderna, mancina, capace di agire anche come seconda punta. Per stazza e movenze, al Partizan lo hanno già ribattezzato il “nuovo Vlahović”.

Alto , è una punta centrale moderna, mancina, capace di agire anche come seconda punta. Per stazza e movenze, al Partizan lo hanno già ribattezzato il “nuovo Vlahović”. I numeri: Nonostante la giovanissima età (18 anni ancora da compiere), in questa stagione ha già segnato 8 gol nel campionato serbo e ha debuttato con la nazionale maggiore del Montenegro lo scorso ottobre.

Nonostante la giovanissima età (18 anni ancora da compiere), in questa stagione ha già segnato nel campionato serbo e ha debuttato con la nazionale maggiore del Montenegro lo scorso ottobre. Il “Genio” rossonero: La sua origine montenegrina evoca inevitabilmente il ricordo di Savićević, un paragone che scalda il cuore della dirigenza di via Aldo Rossi.

La trattativa: cifre e progetto

Il dialogo tra Milan e Partizan è vivo, anche se l’accordo non è ancora siglato: