Kostic, il 2007 paragonato a Vlahovic: può essere un colpo per il Milan. Tutti i dettagli

Kostic è stato accostato al Milan, tutti i dettagli della possibile trattativa per il casse 2007

Il mercato dei rossoneri si accende con una trattativa che guarda direttamente al futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino Andrej Kostic, giovanissimo talento del Partizan Belgrado. L’operazione per l’attaccante classe 2007 è già entrata nel vivo, confermando la volontà della dirigenza di anticipare la concorrenza internazionale sui migliori prospetti del calcio balcanico.

Un profilo da predestinato: il paragone con Vlahovic

Nonostante la tenera età, Andrej Kostic è già considerato uno dei pezzi pregiati della scuola serba. All’interno del Partizan, i tecnici lo hanno già etichettato come l’erede naturale di Dusan Vlahovic, il possente centravanti della Juventus e della nazionale serba, noto per la sua implacabile freddezza sotto porta.

Il paragone non nasce solo dalle doti tecniche e fisiche, ma anche da un curioso legame extra-campo: i due calciatori condividono infatti lo stesso procuratore, Darko Ristic. Questo dettaglio potrebbe giocare un ruolo chiave nelle negoziazioni, facilitando i dialoghi tra il Diavolo e l’entourage del ragazzo.

I dettagli della trattativa e le cifre

La trattativa tra il Milan e il club serbo è ufficialmente avviata, sebbene non possa ancora definirsi conclusa. Le parti sono al lavoro per trovare l’incastro economico definitivo. Si stima che la valutazione del cartellino oscilli in una forbice compresa tra i 5 e i 10 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia la fiducia dei meneghini nel potenziale del giovane montenegrino.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire i margini di chiusura dell’affare e per definire la struttura dell’accordo. Sotto la gestione tecnica di Paulo Fonseca, allenatore portoghese celebre per la sua capacità di lanciare giovani promesse nel calcio che conta, Kostic troverebbe l’ambiente ideale per una crescita graduale ma costante.

Il progetto Milan Futuro

L’idea del club è quella di inserire inizialmente il giocatore nel progetto Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che milita in Serie D. Questo permetterebbe al ragazzo di adattarsi con meno pressioni al calcio italiano, pur rimanendo nell’orbita della prima squadra per allenamenti e possibili convocazioni.