Klopp lancia l’allarme: «Col Covid ogni mattino è come una lotteria»

Jurgen Klopp ha parlato del problema col Covid in Inghilterra, soffermandosi sulle difficoltà che si stanno vivendo in Premier

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Premier League, Jurgen Klopp ha lanciato l’allarme sulle condizioni dei giocatori con il Covid. Ecco le sue dichiarazioni.

COVID – «Sono tornati alcuni giocatori che tra isolamento e Covid sono dovuti restare fuori per qualche giorno. Significa che Fabinho, Van Dijk, Curtis Jones e Thiago sono tornati ad allenarsi. Thiago è stato l’ultimo a rientrare, da ieri si è allenato regolarmente. Abbiamo però anche un nuovo giovane giocatore che è in isolamento insieme a due membri dello staff, quindi è tutto complicato. Ogni mattina, quando entri al centro sportivo è un po’ come partecipare a una lotteria».