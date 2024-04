Pioli Milan, Di Stefano spiega: «Si procede stancamente verso la fine della stagione. Futuro? Scelta delicata perchè...»

Pioli-Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto sul momento della squadra del tecnico emiliano

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Si sta andando stancamento verso questo finale di stagione. Il Milan di ieri arrivava da giorni dolorosi e in condizioni disperate in difesa. Hanno giocato tutte le seconde linee, con dignità ha portato un punto a casa. Non c’erano molte alternative ma ormai si aspetta solo la fine dell’annata. Si devono già fare i bilanci. I rossoneri hanno vinto un solo scontro diretto con le prime 4 della classifica. Scegliere il nuovo allenatore sarà una scelta molto delicata».