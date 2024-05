Pedullà lancia la stoccata: «Quanti danni ha prodotto quello che fatto passare De Ketelaere per scarsone…». Il messaggio sui social

Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione dell’ex Milan De Ketelaere in Atalanta-Roma, ricordando la stagione del belga con i rossoneri dove non aveva sicuramente brillato. Adesso a Bergamo invece sta facendo vedere molte qualità: il suo messaggio su X.

PAROLE – «Gli allenatori non incidono al 20 per cento, come dicono. Chi ha fatto passare DK per uno scarsone, ha prodotto danni al 100 per cento».