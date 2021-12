Liverpool, Klopp di nuovo a San Siro: «Due volte in tre mesi, bella notizia»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il sorteggio di Champions League che lo metterà contro l’Inter

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il sorteggio di Champions League contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

SAN SIRO – «Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia. Tutto bene. Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, sono un’ottima squadra in un ottimo momento. Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo».