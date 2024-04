Juve Milan, Vaciago stronca le due squadre: «Spettacolo pessimo e di cui non avevamo bisogno. Su Pioli dico questo»

Juve-Milan, Guido Vaciago, noto giornalista, ha commentato lo scialbo pareggio di ieri pomeriggio: le dichiarazioni

Dalle colonne di Tuttosport, Guido Vaciago ha analizzato così Juve-Milan:

PAROLE – «E c’erano pure tutte le tv straniere collegate! Tratte in inganno dal cartellone che offriva un classico del calcio italiano e, comunque, la sfida fra la seconda e la terza…in teoria. In pratica, è stata una brutta figura di cui il calcio italiano non aveva bisogno, perché se è vero che negli ultimi venti minuti qualcosa, seppure confuso e impreciso, è successo, chissà quanti avranno avuto la forza di arrivarci, al settantesimo. Massimiliano Allegri e Stefano Pioli sono i primi a essere sotto accusa e, molto probabilmente, i primi a essere condannati. Non si tratta di sentenze ingenerose, perché hanno grosse responsabilità se le squadre si esprimono così male. Ma sarebbe un verdetto monco se ci si limitasse a individuare colpe solo nei tecnici. I problemi di Juventus e Milan derivano anche da una rosa inadeguata, non solo mal gestita. In stagioni come queste, resta sempre il dubbio di dove inizino i limiti tecnici del singolo e dove finiscano le colpe di chi non lo mette nelle condizioni migliori».