Juve Milan, Calvarese promuove Mariani: «Ha confermato tutta la sua abilità. C’è un dato eclatante»

Dalle colonne di Tuttosport, Calvarese, ex arbitro, ha promosso la direzione di gara di Mariani nella sfida di ieri tra Juve e Milan:

PAROLE – «Mariani conferma la sua affidabilità in un match che non presenta a dire il vero particolari difficoltà. Solo un episodio fra le due aree di rigore: il tocco con il braccio di Florenzi nell’area di rigore rossonera. Non si tratta di un fallo di mano, però: l’arto è attaccato al busto, e l’impatto avviene direttamente dopo la deviazione improvvisa di Thiaw. Fa bene Mariani a lasciar proseguire. Il dato più eclatante riguarda il numero di falli: appena quattordici, di cui dieci commessi dalla Juventus e quattro dal Milan. Siamo ben al di sotto della media stagionale della Serie A».