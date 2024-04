Lopetegui Milan, Filippo Galli analizza: «Ha un pregio in particolare. Pioli se ne andrà per questo motivo»

Lopetegui-Milan, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha analizzato il possibile arrivo dello spagnolo a Milanello: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha parlato così del possibile arrivo di Lopetegui al Milan:

PAROLE – «I suoi pregi? La proposta di gioco offensiva anzitutto: San Siro e i tifosi del Milan sono abituati a vedere bel calcio. Lopetegui va in questa direzione e non dimentichiamoci che appartiene alla scuola basca: da Xabi Alonso ad Arteta e Unai Emery, in tanti stanno facendo benissimo. Lopetegui è un allenatore moderno, che costruisce le sue squadre secondo i principi del calcio posizionale. E al Milan troverebbe una squadra predisposta grazie al lavoro di Pioli. No, non credo. Penso che il Milan abbia deciso di voltare pagina perché la società considera finito il ciclo di Pioli, che era e resta apprezzato nel club. Purtroppo quando i risultati non arrivano pagano sempre gli allenatori».