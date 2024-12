Milan Genoa, Fonseca: «Vogliamo essere all’altezza della grande storia di questo club». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Fonseca, nella conferenza stampa del match del Milan contro il Genoa, ha rilasciato un importante annuncio sulla partita di domani.

I GIORNI DOPO MILAN STELLA ROSSA – «Per me era facile dopo la partita parlare solo della vittoria o delle 4 vittorie consecutive che abbiamo in Champions League. Ma domani il Milan fa 125 anni e noi dobbiamo stare all’altezza di questa storia e per me non era così. Con questo atteggiamento non possiamo stare all’altezza della storia, di un club che ha fatto la storia del calcio. Ho già detto alla squadra quello che penso, come faccio sempre. Ho già parlato con i giocatori con cui volevo parlare. Per me siamo pronti per domani per avere un giorno all’altezza della storia del Milan».

