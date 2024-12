Fonseca Milan, la rivelazione di Emerson Royal: «Gli piace molto far crescere i giocatori, parliamo spesso in allenamento»

Fonseca Milan, la rivelazione di Emerson Royal sul tecnico: «Gli piace molto far crescere i giocatori, parliamo spesso in allenamento»

Emerson Royal al canale social della Lega Serie A ha parlato del suo rapporto con Fonseca al Milan.

FONSECA – «Fonseca è un allenatore che vuole attaccare e pressare alto. Penso che il suo modo di giocare si allinei con le mie caratteristiche. È uno a cui piace molto allenare, spiegare e far crescere i giocatori. Parliamo spesso in allenamento della mia posizione, di quello che dovrà fare in partita».

LE PAROLE INTEGRALI