Fonseca Milan: «Ho parlato con i giocatori e ho fatto valere quello che penso». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Fonseca, nella conferenza stampa del match del Milan contro il Genoa, ha rilasciato un importante annuncio sulla partita di domani.

THEO HERNANDEZ E I GIOCATORI CON CUI HA PARLATO – «In questo momento non ho niente da aggiungere a quello che ho detto. Ho parlato con i giocatori, ovviamente non dico qui i nomi di quelli con cui ho parlato. Ho fatto vedere quello che io penso, come sempre, negli occhi. E per me dobbiamo andare avanti».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE