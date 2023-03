Kjaer: «Dall’infortunio al Mondiale al rapporto con Pioli, vi dico»

Intervistato dal sito simonkjaergifs.com, Simon Kjaer ha ricordato l’esperienza al Mondiale e svelato il rapporto con Pioli al Milan

«Sono stato colpito da un infortunio durante il primo allenamento in Qatar. E all’epoca pensavo che fosse qualcosa che avremmo potuto risolvere in breve tempo. Ma non potevamo farlo. Dopo la partita contro l’Australia, sono andato in vacanza con la famiglia. E non ho sentito molto l’infortunio durante l’allenamento che ho fatto in vacanza»

Ritorno a Milano dopo il Mondiale: «Durante il primo allenamento a Milano dopo le vacanze, beh, era di nuovo lì. Un periodo frustrante. Avevo lavorato per 11 mesi con un obiettivo, ed era quello di essere pronto per la Coppa del Mondo. E lo ero anche io quando ho sono salito sull’aereo a Copenaghen»

Pioli – «Sta cercando di dare continuità a un nuovo sistema, e almeno ho una spiegazione che non gioco. Ho un buon rapporto con l’allenatore, e sa che voglio giocare»

Sulla forma fisica: «Mi sento in forma e a mio agio e sento di averlo dimostrato, ma c’è un allenatore che deve fare delle scelte. Puoi sederti e arrabbiarti e offenderti per questo, oppure puoi usare il tempo per allenarti ancora di più, rispettate la scelta e sostenete la squadra»