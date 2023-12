Kiwior Milan si complica: doppio ostacolo nella corsa al polacco dell’Arsenal

Kiwior Milan si complica: doppio ostacolo nella corsa al polacco di proprietà dell’Arsenal. Le ultimissime novità

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Jakub Kiwior, difensore di proprietà del dell’Arsenal e finito recentemente nel mirino del Milan in vista del mercato di gennaio.

I rossoneri sono interessati ma solo in prestito, una soluzione che non scalda particolarmente i Gunners: i londinesi già non vogliono privarsi del giocatore sebbene non sia un titolarissimo, a maggior ragione a queste condizioni.