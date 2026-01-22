News
Kirovski, indiscrezione a sorpresa sul futuro: permanenza ancora possibile! Le ultime in vista di giugno
Kirovski, nonostante la scadenza del contratto fissata al termine della stagione, è vicino al rinnovo del contratto. La situazione
Mentre la prima squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla battaglia di Roma, il mondo rossonero guarda con attenzione anche dietro le quinte, dove si sta decidendo il destino dei quadri dirigenziali. Al centro delle riflessioni in via Aldo Rossi c’è Jovan Kirovski, il dirigente arrivato a Milano su forte spinta di Zlatan Ibrahimovic per coordinare il lancio del Milan Futuro.
Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo, il futuro dell’ex dirigente dei LA Galaxy potrebbe tingersi ancora di rossonero. Sebbene il suo contratto sia in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, l’ipotesi di un rinnovo è tutt’altro che da escludere.
Kirovski, il bilancio: tra campo e strategia
Il lavoro di Kirovski in questi mesi è stato fondamentale per la messa a terra della seconda squadra in Serie D:
- Il legame con Ibra: Kirovski rappresenta l’uomo di fiducia di Zlatan all’interno dell’area sportiva. Il suo rinnovo confermerebbe la centralità dello svedese nel progetto tecnico e manageriale voluto da Gerry Cardinale.
- Sviluppo talenti: Sotto la sua supervisione, giovani come Bartesaghi, Liberali e Camarda hanno iniziato un percorso strutturato di crescita. La proprietà RedBird apprezza la sua capacità di integrare la visione statunitense dello sport con le dinamiche del calcio italiano.
- Stabilità societaria: In un momento di cambiamenti (con l’ingresso di Calvelli e il rifinanziamento Manulife), confermare Kirovski significherebbe dare continuità al progetto “Milan Futuro”, considerato vitale per abbattere i costi del mercato e produrre talenti in casa.
La decisione finale
La permanenza di Kirovski dipenderà anche dai risultati finali della seconda squadra in campionato e dalla volontà della nuova struttura dirigenziale che si sta delineando per marzo. Tuttavia, la stima di Ibrahimovic resta il “pass” più importante per la sua conferma a Milanello.