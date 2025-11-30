Kirovski esalta Bartesaghi: «È l’esempio di umiltà e personalità per i giovani. Ci tengo a ringraziarlo per una cosa in particolare»

Kirovski , dirigente rossonero, ha esaltato la grande crescita di Davide Bartesaghi: l’italiano è diventato un titolare inamovibile per Allegri

La crescita di Davide Bartesaghi è la dimostrazione più lampante della validità del progetto Milan Futuro. Al termine della sfida contro il Brusaporto, terminata in parità, è intervenuto Jovan Kirovski, dirigente rossonero, per commentare il successo individuale del giovane terzino, definendolo il risultato più importante e soddisfacente della squadra U23. Le parole di Kirovski sono un elogio all’umiltà e alla determinazione che hanno portato Bartesaghi in Prima Squadra.

Il dirigente ha sottolineato come l’esperienza nella terza serie sia stata cruciale per il giovane, abituandolo a un calcio competitivo e pieno di insidie.

PAROLE – «Siamo molto contenti per Bartesaghi. L’anno scorso, con Milan Futuro, ha compiuto un percorso importante che gli è servito per abituarsi a superare ostacoli legati a una categoria composta da giocatori esperti. Gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo per ciò che sta trasmettendo ai più giovani, è un esempio per loro di umiltà e personalità».

Il percorso di Bartesaghi, quindi, non è solo una vittoria personale ma un modello da seguire per tutti i compagni che militano ancora in Serie C. Il difensore rossonero è l’esempio vivente che umiltà, personalità e sacrificio pagano. La sua presenza in Prima Squadra, dove ha anche conquistato il premio di MVP contro la Lazio, è il miglior viatico per lanciare i talenti del Milan Futuro verso il grande calcio.