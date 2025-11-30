Bartesaghi, il gioiello rossonero convince Allegri e Gattuso: la svolta è Milan Futuro. E il CT...

Bartesaghi, il giovane terzino è il ritratto del calciatore perfetto per Allegri: Gattuso, CT dell’Italia, ha preso nota



La crescita di Davide Bartesaghi è inarrestabile e va oltre il campo. Dopo la vittoria contro la Lazio, il giovane ha celebrato sui social con poche e concise parole: “Avanti così, insieme!”. Un atteggiamento di pochi fatti in campo che rappresenta la definizione del giocatore perfetto per Massimiliano Allegri, il quale ha puntato sul canterano in una stagione complessa. La freschezza del classe 2005 si sposa alla perfezione con una squadra che è il giusto mix di campioni dal curriculum vincente come Luka Modric e ragazzi affamati.

Il terzino, che ha spodestato un giocatore esperto come Estupinan sulla fascia sinistra, ha sottolineato l’importanza della mentalità del gruppo.

PAROLE – «Ho sempre detto che ho la fiducia da parte di squadra e staff, questo mi aiuta. Bisogna sempre migliorare partita dopo partita: lo faccio giocando e imparando dagli altri compagni. Siamo un bel gruppo e ci aiutiamo sempre. La base deve essere avere fiducia in se stessi. Tutti mi danno un aiuto e una mano, anche io li aiuto e ci aiutiamo a vicenda». Come appreso da Calciomercato.com, Bartesaghi ha studiato la mentalità, l’interpretazione e la personalità di Theo Hernandez, raccogliendone idealmente il testimone.

Bartesaghi, Gattuso ha preso nota

Il segreto della sua evoluzione è racchiuso nel progetto Milan Futuro:

Davide è un prodotto della seconda squadra, con cui ha giocato in un campionato competitivo e allenante come quello di serie C, sviluppando l’“aggressività” giusta per giocare a certi livelli. Pur essendo un difensore centrale di ruolo, negli ultimi due anni in Prima Squadra si è specializzato come esterno mancino. Un percorso che ora sta pagando anche in chiave Nazionale: il CT Rino Gattuso lo ha seguito da vicino a San Siro, su segnalazione nientemeno che di Gianluigi Buffon avvenuta già dodici mesi fa. Il classe 2005 ha buone chances di essere inserito nella lista dei convocati per il playoff del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord.