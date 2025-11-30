Bartesaghi, promosso dall’ex Milan: «Non è Theo, ok, ma che risorsa»

Bartesaghi è ormai un titolare di questo Milan, si è preso anche i complimenti di Fabio Capello in un’intervista de La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha speso bellissime parole nei confronti di Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro ha conquistato la fiducia di Max Allegri a suon di buone prestazioni.

NON E’ THEO MA… – «Chi invece la fiducia di Allegri se l’è guadagnata grazie a una bella continuità di prestazioni è Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra. Non è Theo, ok, ma è una risorsa fatta in casa che sta diventando sempre più preziosa: ha fisicità, coraggio e dialoga con sicurezza insieme ai compagni».

I TIFOSI POSSONO ESSERE OTTIMISTI – «Sono piccoli grandi segnali che incoraggiano i tifosi rossoneri a guardare al futuro con ottimismo: la qualità non manca, le individualità crescono e il Milan continua a battere le big del campionato, anche vincendo partite sporche e meno spettacolari del solito, come quella di ieri contro la Lazio».