Connect with us

HANNO DETTO

Bartesaghi, promosso dall'ex Milan: «Non è Theo, ok, ma che risorsa»

HANNO DETTO

Capello: «Modric poco esaltante. Ci hanno pensato Maignan e Leao. Con merito uno dei capocannonieri»

HANNO DETTO

Adani, polemiche in Milan Lazio: «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro»

HANNO DETTO

Condò incorona Collu: «È un genio, ha salvato la faccia al Var». Il giornalista scherza sul contestato episodio

HANNO DETTO Social

Ricci celebra la vittoria contro la Lazio: il post social del centrocampista rossonero - FOTO

HANNO DETTO

Bartesaghi, promosso dall’ex Milan: «Non è Theo, ok, ma che risorsa»

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Bartesaghi

Bartesaghi è ormai un titolare di questo Milan, si è preso anche i complimenti di Fabio Capello in un’intervista de La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha speso bellissime parole nei confronti di Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro ha conquistato la fiducia di Max Allegri a suon di buone prestazioni.

NON E’ THEO MA… «Chi invece la fiducia di Allegri se l’è guadagnata grazie a una bella continuità di prestazioni è Bartesaghi, ormai titolare sulla fascia sinistra. Non è Theo, ok, ma è una risorsa fatta in casa che sta diventando sempre più preziosa: ha fisicità, coraggio e dialoga con sicurezza insieme ai compagni».

I TIFOSI POSSONO ESSERE OTTIMISTI«Sono piccoli grandi segnali che incoraggiano i tifosi rossoneri a guardare al futuro con ottimismo: la qualità non manca, le individualità crescono e il Milan continua a battere le big del campionato, anche vincendo partite sporche e meno spettacolari del solito, come quella di ieri contro la Lazio».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.