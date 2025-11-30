Capello: «Modric poco esaltante. Ci hanno pensato Maignan e Leao. Con merito uno dei capocannonieri»

Capello a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla prestazioni di alcuni singoli in Milan Lazio

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha analizzato Milan-Lazio esaltando le prestazioni di due elementi su tutti: Mike Maignan e Rafael Leao.

«Se Modric ha vissuto per la prima volta una serata poco esaltante, ci hanno pensato Maignan e Leao a prendere per mano la squadra conducendola al successo che vale la notte in testa. Il francese e il portoghese erano stati gli eroi dello scudetto 2022 e stanno tornando protagonisti assoluti anche in questa stagione nella quale il Milan gioca per vincere e provare a cucirsi la seconda stella sulla maglia. Maignan è una garanzia: ad ogni partita ci sono almeno un paio di interventi decisivi che pesano come i gol di un attaccante».

«Leao non è un centravanti, sta giocando da prima punta atipica ma sta diventando sempre più cattivo sotto porta: da ieri è con merito uno dei capocannonieri della Serie A. Un salto in avanti niente male, considerando che il lavoro di Allegri lo sta cambiando anche nell’atteggiamento lontano dalla porta. Rafa adesso si sacrifica, aiuta i compagni ma lo fa correndo sciolto, leggero: è diventato più responsabile ma anche più felice. Accanto a lui possono crescere gli altri, penso ad esempio a Nkunku che a mio avviso merita fiducia».