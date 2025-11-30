Adani, polemiche in Milan Lazio: «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro»

Connect with us

5 minuti ago

Adani

Adani sul suo profilo Instagram ha commentato in maniera dura e netta quanto deciso dal direttore di gara Collu

Lele Adani sul suo profilo Instagram ha parlato dell’episodio che ha fatto discutere e sta facendo discutere. Questa la sua analisi su Milan-Lazio e sulla decisione del direttore di gara Collu.

«1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore. 3. Quando si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere. E si perde totalmente la credibilità che era già pari allo zero o poco più. Arrivato al capolinea».

La frase più forte è stata pronunciata in apertura, un atto d’accusa che punta a sottolineare il crollo di autorevolezza e fiducia nei confronti dei direttori di gara: «Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro».

