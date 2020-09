Kickest – È del Milan il giocatore con più dribbling riusciti in Serie A

Secondo i dati Kickest è del Milan il giocatore con più dribbling riusciti dell’intera Serie A: non ne ha mai fallito uno

Non Cristiano Ronaldo, non Mertens e non Kulusevski il giocatore che in Serie A ha effettuato più dribbling riusciti è il milanista Frank Kessié. Il centrocampista ivoriano svetta in questo speciale dato con un clamoroso 100% frutto degli 8 dribbling effettuati in queste prime due giornate.

Kessié, eletto anche miglior giocatore dell’ultimo match disputato dal Milan a Crotone, è in cima al podio davanti a Zielinski e Spinazzola.