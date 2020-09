Crotone-Milan: Kessié eletto MVP della gara – FOTO

Da mesi è ormai uno dei pilastri del centrocampo del Milan, ma giorno dopo giorno continua a stupire per la grande capacità di abbinare la consueta quantità alla sagacia tattica. Tutti gli elementi che ne fanno uno degli elementi più utilizzati da Mister Pioli fin qui.

Stiamo parlando di Franck Kessie , che dalla serata dello Scida torna a casa con i tre punti, con un gol realizzato e con la palma del migliore in campo scelto da tutti i tifosi rossoneri (con il 58%) attraverso la votazione avvenuta sulla nostra App ufficiale. Un plebiscito, che ha fatto arrivare il numero 79 davanti a Kjær (17%) e Çalhanoğlu (12%).

Quantity and quality: bravo Franck, you've earned yourself the @emirates MVP for yesterday's game 🥇🤜🏼🤛🏼

Un gol, quantità e qualità: complimenti Franck, sei stato votato come MVP di #CrotoneMilan 🥇🤜🏼🤛🏼

#SempreMilan pic.twitter.com/3buMdNrztp

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2020