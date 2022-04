Kessie verso la panchina in Milan-Bologna: incide il Barça?

Kessie verso la panchina in Milan-Bologna: incide il trasferimento al Barça? Brahim Diaz preferito all’ivoriano

Brahim Diaz in vantaggio su Kessie per il ruolo di trequartista, ne è sicura La Gazzetta dello Sport. Per Franck sarebbe una nuova panchina per scelta tecnica: il contratto in scadenza e quello probabilmente già firmato con il Barcellona incidono ma non spiegano tutto.

Oggi a centrocampo gli insostituibili sono Tonali e Bennacer. Dietro le punte Pioli è orientato a confermare Brahim, titolare anche a Cagliari nell’ultima trasferta prima della sosta: giorni in cui ha approfittato per lavorare a Milanello e recuperare brillantezza fisica.