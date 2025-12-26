Kessié e il Milan, un legame che resta: è successo in Coppa d’Africa – FOTO

Kessié non viene dimenticato dai tifosi del Milan, spunta uno striscione durante la partita di Coppa d’Africa

In questi giorni si sta giocando la Coppa d’Africa, torneo che vede di fronte le migliori nazionali del continente africano e che vede impegnati una serie di calciatori provenienti dall’Europa, tra questi anche l’ex Milan, Franck Kessié.

Nel corso del match tra Costa d’Avorio e Mozambico è apparso uno striscione esposto da un tifoso del Milan presente allo Stadio, striscione immortalato e pubblicato da Sportitalia su X.

“Kessié per favore la maglia, Forza Milan”, così recita lo striscione.