Kessie: «Dobbiamo essere all’altezza del nome che ha il Milan in Europa»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie ha così parlato della nuova avventura in Champions League con la maglia del Milan: «Questo è il mio lavoro – ha dichiarato l’ivoriano alla Gazzetta dello Sport – correre, fare muro e ripartire. Più gioco, più sto meglio. Sono super motivato, non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e il mister Pioli. Ci aspetta una stagione ricca d’impegni. La Champions l’abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all’altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo».