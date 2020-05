Kessie, ancora sirene inglesi per il centrocampista rossonero

Frank Kessie rimane sempre nel mirino dell’Arsenal. Il centrocampista del Milan potrebbe partire in estate con direzione Londra

Frank Kessie rimane sempre nel mirino dell’Arsenal. Il centrocampista del Milan, tra gli ultimi arrivati a Milanello (lungo stop in Africa per l’emergenza sanitaria), potrebbe partire in estate con direzione Londra. I Gunners sono sempre più tentati dal provare l’affondo: sul piatto gli inglesi non mettono più di 20 milioni di euro.

Una cifra che i rossoneri potrebbero anche accettare se Ralf Rangnick dovesse avere altri piani per il centrocampo rossonero. Quel gruzzoletto potrebbe essere reinvestito per Domink Szoboslai, pupillo del manager tedesco.