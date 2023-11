Kelly Milan, i rossoneri preparano l’affondo al centrale di proprietà del Bournemouth: può bastare questa offerta

Il Milan prepara l’assalto al difensore centrale: l’obiettivo principale in casa rossonera in vista del prossimo mercato di gennaio sembra essere Lloyd Kelly, 25enne del Bournemouth.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’inglese sarebbe un profilo non così difficile da prendere: potrebbe bastare, si legge sul quotidiano, una proposta inferiore ai 5 milioni di euro tenuto conto del contratto in scadenza a giugno. Il Diavolo ci pensa.