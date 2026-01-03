Kean, l’attaccante torna a Firenze: ci sarà per la sfida contro il Milan? Ecco cosa filtra

Kean, dopo alcuni giorni di assenza l’attaccante è tornato a Firenze: ci sarà per la sfida contro il Milan del prossimo 11 gennaio

Buone notizie per Vanoli e per tutto l’ambiente viola. Dopo alcuni giorni di assenza giustificata, Moise Kean è ufficialmente rientrato a Firenze. L’attaccante della Nazionale, che da martedì scorso usufruiva di un permesso concesso dalla società per non meglio specificati “problemi familiari”, ha fatto ritorno al Viola Park nella mattinata di oggi, 3 gennaio 2026.

Kean, il comunicato e il ritorno in gruppo

La Fiorentina, tramite una nota ufficiale dell’ANSA, ha confermato che il calciatore si trova già presso il centro sportivo e prenderà regolarmente parte alla sessione di allenamento odierna agli ordini del mister. Un recupero fondamentale per i toscani, che riabbracciano il loro terminale offensivo di riferimento in un momento cruciale della stagione.

Obiettivo Milan

Il rientro di Kean avviene con il tempismo perfetto per preparare il big match della 19ª giornata di Serie A. L’attaccante sarà infatti regolarmente a disposizione per la sfida contro il Milan, in programma domenica 11 gennaio allo stadio Artemio Franchi. Per la difesa rossonera di Allegri, si prospetta un duello fisico di alto livello contro una delle punte più in forma del campionato.