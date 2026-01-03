Cagliari Milan, il muro rossonero di Allegri: è record di clean sheet. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il successo ottenuto dal Milan all’Unipol Domus non ha portato in dote solo tre punti fondamentali per la corsa al titolo, ma ha confermato una solidità difensiva che mancava da oltre un decennio. Lo 0-1 maturato contro il Cagliarirappresenta infatti il nono clean sheet stagionale in campionato per il Diavolo, segnando la seconda partita consecutiva senza subire reti dopo il netto 3-0 inflitto al Verona la scorsa settimana a San Siro.

Il “marchio di fabbrica” di Massimiliano Allegri

Questa impermeabilità difensiva non è figlia del caso, ma della filosofia di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano celebre per il suo pragmatismo tattico e per la capacità di costruire squadre granitiche partendo dalla retroguardia. L’allenatore livornese ha sempre considerato la fase difensiva come la pietra angolare su cui edificare i trionfi, e i numeri attuali gli danno ragione.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (fonte che ha evidenziato questo dato storico), i rossoneri non collezionavano ben nove gare a porta inviolata nelle prime 17 giornate dalla stagione 2011-2012. Curiosamente, anche in quell’occasione sulla panchina del club meneghino sedeva proprio Massimiliano Allegri, a testimonianza di un feeling mai interrotto con la solidità del reparto arretrato.

La visione strategica di Igli Tare

Dietro la costruzione di questa vera e propria “muraglia” c’è il lavoro meticoloso di Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente albanese di grande esperienza, rinomato per la sua abilità nel pescare profili fisici e caratteriali adatti alle esigenze dei propri allenatori. Il DS rossonero ha operato sul mercato per fornire ad Allegri i giocatori ideali per questo sistema di gioco, garantendo quella protezione davanti a Mike Maignan, portiere francese dotato di riflessi felini e grande leadership, che sta facendo la differenza in questo campionato.

Verso il futuro con ordine e disciplina

L’approccio dei rossoneri sta pagando dividendi altissimi. Mentre le rivali faticano a trovare equilibrio, il Diavolo ha imparato a gestire i ritmi della partita, sapendo soffrire senza mai andare realmente in affanno. La sinergia tra la competenza di Igli Tare negli uffici e la gestione magistrale di Allegri sul campo sta riportando i rossoneri ai fasti di un tempo.

Se il dato dei clean sheet dovesse continuare a crescere con questa regolarità, il Milan si candiderebbe prepotentemente a essere la favorita assoluta per lo Scudetto 2026, puntando tutto su una difesa che, statistiche alla mano, non è mai stata così solida negli ultimi quindici anni.