News
Kean Milan, retroscena sorprendente sull’attaccante italiano. Ecco com’è andata
Kean Milan, retroscena sorprendente sull’attaccante italiano. Ecco com’è andata. Segui le ultimissime
Il mercato invernale dei rossoneri si muove tra ambiziosi sogni di gloria e la necessità di rispettare rigorosi parametri finanziari. Secondo quanto rivelato dall’esperto di trasferimenti Matteo Moretto, un nome è rimasto a lungo in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese che ha lanciato e valorizzato l’attaccante ai tempi della Juventus, avrebbe riabbracciato volentieri il classe 2000 per garantire fisicità e profondità a un attacco attualmente privo di Santiago Gimenez, centravanti messicano dal grande fiuto del gol fermo per infortunio.
Tuttavia, come sottolineato dalla fonte, la pista che portava a Kean è diventata rapidamente impercorribile. Nonostante il forte legame tra il giocatore e alcuni pilastri del Diavolo, come Rafael Leão, l’esterno portoghese simbolo della fantasia rossonera, la trattativa si è scontrata con la realtà economica.
I motivi del “No” a Kean: il muro della Fiorentina
Due sono stati gli ostacoli insormontabili:
- La clausola rescissoria: La Fiorentina ha eretto un muro, forte di una clausola da 52 milioni di euro, rifiutando formule di prestito che potessero assecondare la politica di RedBird.
- Cautela finanziaria: Senza gli introiti della Champions League, il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese noto per la sua maestria nel pescare opportunità a costi contenuti, ha dovuto virare su profili meno onerosi.
La svolta: Niclas Füllkrug è il nuovo bomber di Allegri
Tramontata l’ipotesi Kean, il Milan ha accelerato prepotentemente sulla “rotta londinese”. Igli Tare è ormai ai dettagli finali per l’acquisto di Niclas Füllkrug, ariete della nazionale tedesca e specialista del gioco aereo proveniente dal West Ham.
L’operazione è un capolavoro di diplomazia sportiva: il tedesco arriverà a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 15 milioni di euro. Si tratta di un’operazione a basso impatto immediato sul bilancio, che sposa perfettamente le direttive societarie. Il calciatore ha già espresso il suo totale gradimento, accettando persino una riduzione dello stipendio pur di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri entro la fine dell’anno. Per i rossoneri, l’innesto di esperienza e muscoli è finalmente realtà.