Kean Milan, il no della Fiorentina: Allegri deve rinviare il sogno? I rossoneri non mollano la presa

Kean Milan, colpo impossibile a gennaio visto il no secco della Fiorentina ma i rossoneri ci riproveranno sicuramente a giugno

Il futuro di Moise Kean a Firenze appare sempre più incerto, ma il suo addio non si consumerà nella sessione invernale. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante il forte interesse del Milan, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti a stagione in corso.

Kean, il retroscena: la volontà di Allegri

Non è un segreto che Massimiliano Allegri nutra una profonda stima per Kean, giocatore che ha lanciato e valorizzato ai tempi della Juventus.

La richiesta del Mister: Allegri avrebbe voluto riabbracciare l’attaccante italiano già in questo mercato di gennaio, ritenendolo il profilo perfetto per dare dinamismo e fisicità al reparto offensivo rossonero.

Allegri avrebbe voluto riabbracciare l’attaccante italiano già in questo mercato di gennaio, ritenendolo il profilo perfetto per dare dinamismo e fisicità al reparto offensivo rossonero. L’ostacolo Viola: La Fiorentina, attualmente impegnata in una difficile lotta salvezza, considera Kean intoccabile fino a giugno. Le condizioni per un trasferimento immediato sono ritenute “non percorribili” sia per la resistenza del club toscano che per le valutazioni economiche.

Appuntamento a giugno?

Se a gennaio le porte sono sbarrate, il discorso cambierà radicalmente in estate.