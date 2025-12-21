Calciomercato
Kean Milan, il no della Fiorentina: Allegri deve rinviare il sogno? I rossoneri non mollano la presa
Kean Milan, colpo impossibile a gennaio visto il no secco della Fiorentina ma i rossoneri ci riproveranno sicuramente a giugno
Il futuro di Moise Kean a Firenze appare sempre più incerto, ma il suo addio non si consumerà nella sessione invernale. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante il forte interesse del Milan, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti a stagione in corso.
Kean, il retroscena: la volontà di Allegri
Non è un segreto che Massimiliano Allegri nutra una profonda stima per Kean, giocatore che ha lanciato e valorizzato ai tempi della Juventus.
- La richiesta del Mister: Allegri avrebbe voluto riabbracciare l’attaccante italiano già in questo mercato di gennaio, ritenendolo il profilo perfetto per dare dinamismo e fisicità al reparto offensivo rossonero.
- L’ostacolo Viola: La Fiorentina, attualmente impegnata in una difficile lotta salvezza, considera Kean intoccabile fino a giugno. Le condizioni per un trasferimento immediato sono ritenute “non percorribili” sia per la resistenza del club toscano che per le valutazioni economiche.
Appuntamento a giugno?
Se a gennaio le porte sono sbarrate, il discorso cambierà radicalmente in estate.
- Futuro in bilico: La permanenza di Kean a Firenze oltre il 2025 è tutt’altro che scontata, specialmente se il Milan dovesse decidere di affondare il colpo una volta definita la situazione di Nkunku e Gimenez.
- Rilancio rossonero: Con l’arrivo imminente di Füllkrug a coprire l’emergenza immediata, il Milan potrebbe pianificare con più calma l’assalto a Kean per la prossima stagione.