Kean Milan, la Juve fa muro: ecco cosa può sbloccare l’affare

Kean Milan, la Juve fa muro e dice no alla cessione dell’attaccante: ecco cosa può sbloccare questa operazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Moise Kean, giocatore rientrato in queste ultime ore prepotentemente in orbita Milan come possibile rinforzo in attacco.

Tuttavia la Juventus non è disposta a far partire il suo attaccante alle condizioni proposte, vale a dire in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. La sensazione è che se il Milan vorrà davvero provare ad arrivare a Kean dovrà formulare una proposta per un affare a titolo definitivo.