Kean Milan pista concreta? Tutta la verità sull’attaccante della Juve

Kean Milan pista concreta? Tutta la verità sull’attaccante che potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione

Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa finestra di calciomercato invernale. L’obiettivo del calciomercato Milan, in particolare, piace a due club di Serie A.

Da un lato il Monza, dall’altro la Fiorentina. Al momento il Milan non viene dato in corsa per un giocatore però che continua ad essere costantemente monitorato. Lo riporta Sky Sport.