Kean Milan oggi no, tra dieci giorni… il possibile scenario da qui a fine mercato: tutti gli aggiornamenti

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’ipotesi Moise Kean per l’attacco del Milan.

Come riportato dal giornalista, ad oggi questa pista è impraticabile dal momento che la Juventus lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo mentre il Diavolo preferirebbe un’operazione in prestito. Tra dieci giorni però, con un campionato in mezzo, potrebbero anche cambiare le condizioni.